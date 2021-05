Bei der Verkehrskontrolle eines 27-jährigen Autofahrers aus dem Kreis Germersheim am Montag um 7.20 Uhr in der Fichtenstraße in Landau fiel den Polizeibeamten ein am Innenspiegel hängender Schlagring auf. Die Beamten stellten das Teil sicher. Zudem ergaben sich laut Polizeibericht bei der Kontrolle Hinweise darauf, dass der Fahrer Drogen genommen hatte. Nachdem ein Schnelltest diesen Verdacht erhärtete, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.