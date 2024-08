Mehrere Beamte haben im Auftrag des Polizeipräsidiums Karlsruhe am Mittwochmorgen eine Wohnung in der Landauer Königstraße durchsucht. Wie die Beamten auf Anfrage mitteilen, steht die Durchsuchung im Zusammenhang mit einem schweren Raub, der im Juli in Karlsruhe begangen wurde. Was genau sichergestellt wurde, will die Polizei mit dem Verweis auf die mögliche Gefährdung laufender Ermittlungen nicht mitteilen. Augenscheinlich wurden zumindest Kartons mit Dokumenten sichergestellt.