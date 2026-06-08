Die Polizei bietet am Samstag, 13. Juni, einen Sporttag für Jugendliche und junge Erwachsene an, die sich für den Polizeiberuf interessieren. Die Veranstaltung findet von 10 bis 14 Uhr in der Sporthalle West im Prießnitzweg in Landau statt.

Dabei können die Teilnehmer gemeinsam mit Polizeibeamten den sportlichen Teil des Einstellungstests trainieren. Geübt werden die verschiedenen Disziplinen des Auswahlverfahrens. Ziel ist es, die Interessierten gezielt auf eine Bewerbung bei der Polizei vorzubereiten.

Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler ab der 9. Klasse. Eine Anmeldung ist per E-Mail an pilandau.einstellungen@polizei.rlp.de erforderlich. Dabei sollen Name, Alter und eine telefonische Erreichbarkeit angegeben werden.