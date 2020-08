Am Freitag, 14. August, nimmt die Landauer Polizei ihr neues Dienstgebäude in der Paul-von-Denis-Straße 5 in Betrieb. Die bisherigen Standorte von Schutz- und Kriminalpolizei im Westring und in der Xylanderstraße bieten für den Publikumsverkehr dann keinen Service mehr an. Die Bürger werden gebeten, die Dienstgebäude am Umzugstag nur in dringenden Fällen aufzusuchen. Anzeigen können auch jederzeit über die Onlinewache unter www.polizei.rlp.de/de/onlinewache erstattet werden. Trotz Umzugs ist die Polizei über die Amtsleitung 06341 2870 sowie den Notruf 110 jederzeit erreichbar.