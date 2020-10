Einem 55 Jahre alten Hotelgast wurde es in der Nacht zum Donnerstag gegen 1 Uhr blümerant, weil es plötzlich mehrfach heftig an seiner Appartementtür rüttelte und klopfte. Weil er sich in Gefahr wähnte, verständigte er die Polizei. Diese stellte fest, dass ein 24 Jahre alter „Hausgeist“ im Hotel umherirrte, der in Trunkenheit sein Appartement nicht mehr auffinden konnte und auf der Suche an mehreren Zimmertüren sein Glück versuchte. Die Beamten brachten den Orientierungslosen zu Bett und beendeten den nächtlichen Spuk.