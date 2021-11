Ein kleiner Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Godramstein könnte für einen der Beteiligten nun unangenehme Folgen haben, so die Polizei. Nach ihren Angaben war ein parkender Wagen von einem zweiten, der daneben parken wollte, leicht touchiert worden. Der Fahrer des stehenden Fahrzeugs habe jedoch keine Veranlassung gesehen, seine Personalien anzugeben oder vor Ort zu bleiben, bis eine polizeiliche Unfallaufnahme erfolgen konnte, sondern fuhr davon. Die Polizei warnt davor, es ihm gleich zu tun. Sie wertet den Fall als Unfallflucht. Auch wer einen Unfall nicht verschuldet hat, müsse es anderen Beteiligten oder der Polizei ermöglichen, Personalien auszutauschen oder zu erheben. Im Gesetz zum Unerlaubten Entfernen vom Unfallort werde nämlich nicht zwischen Unfallverursacher und Geschädigten unterschieden, sondern es sei nur von Unfallbeteiligten die Rede. Im vorliegenden Fall sei der Fahrer im Nachhinein ermittelt worden. Er müsse nun abwarten, was die Prüfung des Sachverhalts ergeben werde.