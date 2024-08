Die Landauer Polizei bittet darum, in Netzwerken wie Facebook keine Gerüchte zu verbreiten und Hysterie zu schüren. Viele Verdächtigungen hätten sich im Nachhinein als unbegründet herausgestellt. Anlass ist die RHEINPFALZ-Meldung über eine anonyme Warnung auf Facebook vor einem angeblichen Vergewaltiger und Frauenschläger in der Landauer Westbahnstraße. Die Polizei wiederholt, dass sie von einem solchen Fall nichts wisse: „Aktuell sind (...) keine Tatsachen bekannt, die den Inhalt verifizieren würden.“ Die Beamten bitten darum, keine spekulativen Informationen und Fotos über soziale Netzwerke zu teilen. „Bitte vertrauen Sie bei Ihrer Meinungsbildung nur gesicherten Quellen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizeidirektion. Unter anderem meint sie damit sich selbst und verweist auf ihre täglichen Veröffentlichungen in ihrem Presseportal. Die Polizei ermutigt dazu, sich mit Sorgen und Hinweisen an ihre Dienststellen zu wenden, „denn wir kümmern uns und gehen jedem Hinweis nach“. Das könne rund um die Uhr auch über den Notruf 110 erfolgen. Wenn wichtige Informationen nur auf sozialen Netzwerken geteilt würden, erfahre die Polizei unter Umständen überhaupt nichts oder erst verspätet davon. Weitere sachdienliche Hinweise zum konkreten Fall nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.