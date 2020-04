Ein 27-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall unmittelbar nach der Ausfahrt aus dem Barbarossatunnel verletzt worden. Laut Polizei befuhren der 27-Jährige und ein 56-Jähriger am Freitag gegen 9.15 Uhr mit ihren Autos die Bundesstraße 10 von Pirmasens in Richtung Landau. Ersten Ermittlungen zu Folge überholte nach der Tunnelausfahrt der 27-Jährige mit seinem Fiat den 56-Jährigen mit dessen grauen Peugeot trotz durchgezogener Linie. Während des Überholvorgangs geriet der Peugeot nach links auf die Gegenfahrbahn, sodass der Fiat-Fahrer ebenfalls nach links ausweichen musste. Der 56-Jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem Peugeot. Der 27-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste ins Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Annweiler unter Telefon 06346 964619 in Verbindung zu setzen.