Eine Gruppe von 22 Teilnehmern aus ganz Deutschland macht am Freitag auf ihrer „Politischen Radwanderung“ Station in Rinnthal. Gegen 11 Uhr erreichen die Radler die Waldgemeinde, um dort der Schlacht der Freischärler gegen die preußische Armee bei Rinnthal am 17. Juni 1849 zu gedenken, wie Heimathistoriker Helmut Seebach aus Queichhambach berichtet.

Leiter der Radreise ist Thomas Handrich, Autor des jüngst veröffentlichten Buches „Erinnerungsorte zur Geschichte der Demokratie. Auf den Spuren der Demokratiebewegung in Rheinhessen und der Pfalz (1789-1849)“. Der in Ludwigshafen aufgewachsene „begeisterter Radler, Geograf und an politisch-historischen Fragen interessierter Mensch“ veranstaltet seit zehn Jahren „Politische Radreisen“ im In- und Ausland. Die aktuelle einwöchige Tour durch die Pfalz hat am Sonntag begonnen. Sie führt die Gruppe an Orte der Demokratiebewegung in Kaiserslautern, Neustadt, Homburg, Ludwigshafen, Zweibrücken – und heute in Rinnthal.