„Die Grenzen schließen sich, aber nicht unsere Herzen!“ So steht es in dem deutsch-französischen Solidaritätsaufruf, den jetzt auch Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch und die Landräte Dietmar Seefeldt (Südliche Weinstraße) und Fritz Brechtel (Germersheim) unterzeichnet haben.

Deutliches Signal

Angesichts der Corona-Pandemie kommt es in Ortschaften an der Grenze zu Pöbeleien, wenn Elsässer in deutschen Geschäften einkaufen wollen oder in Autos mit französischem Nummernschild unterwegs sind. Daraufhin haben der Birkenhördter Ortsbürgermeister Matthias Ackermann und sein Kollege René Richert aus dem französischen Riedseltz einen gemeinsamen Solidaritätsaufruf unterschrieben. Gemeinsam mit inzwischen etwa 200 anderen Amtsträgern aus dem Elsass und der Südpfalz erinnern sie darin an den Wert der deutsch-französischen Freundschaft und beschwören den Zusammenhalt in der Corona-Krise. „Frankreich und Deutschland werden auch die Corona-Krise meistern. Als Partner, als Freunde. Kein Virus wird diese Freundschaft zerstören!“, heißt es in dem Aufruf.

Hilfe selbstverständlich

„Zum Schutz unserer Bevölkerung vor dem Corona-Virus mussten wir die Grenze zwischen der Pfalz und dem Elsass weitgehend schließen. Das bedeutet aber nicht, dass unsere Verbundenheit mit den französischen Nachbarinnen und Nachbarn an Bedeutung verloren hat. Ganz im Gegenteil: Wir stehen auch in der Krise fest zusammen“, betonen die drei Verwaltungschefs. Darum seien auch Hilfslieferungen in die Nachbarregion und die Aufnahme von elsässischen Patienten in südpfälzischen Kliniken selbstverständlich.