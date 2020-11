Alljährlich gibt es am 9. November in Bad Bergzabern eine Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an die nationalsozialistischen Pogrome im November 1938. Wegen der aktuellen Corona-Lage muss diesmal auf einen größeren Rahmen verzichtet werden. Viele Bürger und Politiker seien jedes Jahr der Einladung gefolgt, berichtet der SPD-Ortsverein Bad Bergzabern, der die Gedenkveranstaltung organisiert. Mit Blick auf die derzeitige Pandemie-Lage könne keine öffentliche Veranstaltung stattfinden. „Stattdessen werde ich als regionaler Abgeordneter, gemeinsam mit einer weiteren Persönlichkeit aus den Reihen der hiesigen SPD, einen Kranz niederlegen, um an die Verfolgten des Nazi-Regimes zu erinnern und die Opfer würdigen“, kündigt Alexander Schweitzer an. Die Kranzniederlegung ist am heutigen Montag um 18 Uhr am Gedenkstein neben der Marktkirche.