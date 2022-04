Am Donnerstag, 24. März, gibt es um 20 Uhr einen außerplanmäßigen Landauer Poetry Slam. Das Universum-Kinocenter, Organisatorin Anja Ohmer von der Uni Landau und Moderator Johannes Elster wollen an dem Abend Spenden sammeln, um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen. Fünf regelmäßige Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Show haben sofort zugesagt: Marvin Suckut aus Überlingen, Lena Stokoff aus Tübingen, die Landauerin Julie Kerdellant sowie Marius Loy und Nik Salsflausen aus Esslingen. Alle verzichten auf ihre Gagen. Vom Eintrittspreis in Höhe von fünf Euro werden die Unkosten getragen, alle weiteren Einnahmen gehen an Rotary Deutschland, das damit direkt Hilfe für Geflüchtete vor Ort sowie in der Ukraine leistet. Karten gibt es an der Abendkasse.