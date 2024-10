Zu einer poetischen Mundartreise durch die Pfalz lädt das Seniorenbüro für Mittwoch, 9. Oktober, 14.30 Uhr, ins Bethesda Landau ein. Nach dem Motto „Pälzisch isch unn bleibt ä Wäldsbrooch“ stellt Alt-Oberbürgermeister Hans-Dieter Schlimmer, begleitet von Bernhard Strassel an der Gitarre, drei große pfälzische Mundartpoeten vor: August Heinrich, besser bekannt als Bellemer Heiner, Gerd Runck aus Godramstein und den gebürtigen „Lauterer“ Michael Bauer, der seit vielen Jahren in Herxheim lebt. Um Anmeldung wird gebeten: Telefon 06341 141162 oder Mail an seniorenbuero-landau@t-online.de.