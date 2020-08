Dieses Jahr ist alles anders. Landauer Sommer, Weinfeste, Konzerte, Geburtstagspartys – alles fällt aus. Auch die RHEINPFALZ wird im August nicht zum lockeren Plaudern auf den Rathausplatz einladen, denn das Sommercafé ist abgesagt. Leider.

Wir hatten uns ja schon so gefreut. Auf Ihre Geschichten. Gerne hätten wir wieder mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, über alles Mögliche geplaudert. Darüber, wie es Ihnen in der Krise geht. Wie Sie dieses Jahr Ihren Urlaub verbringen. Wie Sie vielleicht ihr Zuhause aufgehübscht haben, weil sie wegen der Ausgangsbeschränkungen viel Zeit hatten. Worauf Sie sich freuen.

Wir hatten uns schon so auf Ihre Kuchenrezepte gefreut. Einmal sind wir auch bestrickt und beschenkt worden: mit Schoppenhaltern aus bunter Wolle. Wir hätten Sie gerne auf einen Cappuccino eingeladen. Oder auf einen Hugo. Doch die Einschränkungen sind so groß derzeit, dass die Chefredaktion alle Sommercafés abgeblasen hat. Das Format gab es auch in anderen Redaktionen der 13 Ausgaben. Wir sind also vernünftig und gehen kein Risiko ein. Das gilt übrigens auch für unsere Sommertouren, zu denen wir Sie seit Jahren gerne mitnehmen. In diesem Jahr ist es einfach zu gefährlich.

Kontakt ist immer möglich

Das Angebot, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, Anregungen, auch Kritik, entgegenzunehmen, besteht natürlich das ganze Jahr über. Wir freuen uns aber auch über Lob. Da Besuche in der Redaktion aktuell nicht einfach so möglich sind, freuen wir uns über Ihre Nachrichten. Schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir antworten auch. Versprochen. Und den Cappuccino gibt’s dann einfach das nächste Mal. Oder den Hugo. Vielleicht auch beides. Im RHEINPFALZ-Sommercafé 2021. Hoffentlich.

Kontakt