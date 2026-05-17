Bei der Tafel in Landau geht es sehr eng zu. Jetzt steht ein Umzug in ein größeres Gebäude an. Denn die soziale Institution wird von immer mehr Menschen gebraucht.

Es herrscht geschäftiges Treiben am Donnerstagmorgen bei der Landauer Tafel. Lebensmittel werden eingepackt und ausgepackt. Gerade ist eine größere Lieferung eingegangen und die Mitarbeiter haben Mühe, genug Platz für die vielen Kisten und ihren Inhalt zu finden. Das wird sich demnächst ändern, denn die Tafel zieht um.

„Wir suchen schon seit elf Jahren“, sagt die Vorsitzende der Tafel Landau, Kerstin Baudisch. Erst im November hätten sie die passenden Räume in der Wollmesheimer Straße 44 gefunden. Dort gebe es nicht nur ein Büro und einen Aufenthaltsraum, sondern auch mehr Platz zum Lagern der Lebensmittel – etwas, woran es gerade mangelt.

Woher die Tafel die Lebensmittel bekommt

Die Tafel bekommt ihre Lebensmittelspenden größtenteils von Supermärkten in der Gegend, die abgelaufene oder kurz davor stehende Lebensmittel abgeben, anstatt sie wegzuwerfen. Zudem gibt es auch Aktionen vom Landes- oder Bundesverband, bei denen ganze Paletten an Lebensmitteln gespendet werden. Aber die Tafel stößt an ihre räumlichen Grenzen: „Wir können uns gar nicht auf alle Waren bewerben, die wir bräuchten“, sagt Baudisch.

Deswegen soll es nun größere Räume geben. Am neuen Standort wird dann nicht nur genug Platz für alle Lebensmittel sein, sondern auch für die Kunden. Diese standen bisher teilweise im Regen auf der Straße, wenn der Innenraum überfüllt war. Beim neuen Standort soll es dann einen überdachten Vorraum geben. Ein weiterer Vorteil ist die zukünftige Barrierefreieheit: Kunden sollen keine Treppe mehr steigen müssen und auch das Ausladen der Lebensmittel, die bisher ebenso immer über Stufen in die Räume getragen werden mussten, soll deutlich einfacher werden. Zwar liegt das Gebäude etwas weiter außerhalb und der Weg wird für einige Kunden weiter sein, aber es gebe eine Bushaltestelle in der Nähe und auch mehr Parkplätze, sodass Baudisch das nicht als großes Problem sieht.

Ungewissheiten begleiten Umzug

Mit dem Umzug werden aber nur die Hälfte der Probleme der Tafel gelöst. Wie Baudisch sagt, hat die Tafel nicht nur zeitweise mit einem Überfluss der Lebensmittel zu kämpfen, sondern noch viel öfter mit einem Mangel. Die Kunden werden in bestimmte Gruppen eingeteilt, die in einem rotierenden System zu unterschiedlichen Zeiten kommen können. Dabei kann es vorkommen, dass die letzten Gruppen nur noch sehr wenig abbekommen. Zusätzlich steigen die Kosten für Strom und Sprit, und im neuen Gebäude wird auch die Miete teurer sein.

All das wird durch Spenden finanziert. Nur Personalkosten gebe es kaum, da fast alle Mitarbeiter ehrenamtlich dabei sind. Ihnen macht die Arbeit Spaß, sagt Baudisch. Man könne auch viel lernen. Bei kurzen Unterhaltungen mit den Menschen aus verschiedensten Hintergründen lerne man einen Teil ihrer Essenskultur kennen. Und manche Kunden nutzten die Tafel auch für einen kurzen Sprachkurs, indem sie die Namen der Lebensmittel auf Deutsch lernten.

Obwohl ihr die Freude über den Umzug anzumerken ist, gibt Baudisch zu, dass sie auch ein wenig nervös ist. Es sei der erste Umzug der Landauer Tafel seit ihrer Gründung vor 25 Jahren, und niemand wisse, was auf sie zukomme.

Kontakt

Die Landauer Tafel sucht Helfer und Spenden. Interessierte können sich per Email an info@landauer-tafel.de wenden.