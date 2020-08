Seit Samstag hat Landau einen Kardinal-Wetter-Platz: Die Stadt hat den an die Bismarckstraße angrenzenden Vorplatz der Marienkirche nach ihrem wohl berühmtesten lebenden Sohn benannt, dem emeritierten Kardinal von München und Freising. Friedrich Wetter, der bei der Einweihung gesundheitsbedingt verhindert war, aber eine Videobotschaft geschickt hat, hatte klein angefangen als Messdiener in der Marienkirche. Dass deren Vorplatz ihm zu Ehren unbenannte werden würde, hatte der Stadtrat im März 2018 zu Wetters 90. Geburtstag beschlossen. Die Initiative dazu war von der Pfarrei Mariä Himmelfahrt gekommen.

Als Messdiener in St. Maria angefangen

Nach 15-monatiger Bauzeit ist der Platz nun fertig und mit einer Segensfeier mit Weihbischof Otto Georgens und Dekan Axel Brecht eingeweiht worden. „Kardinal Wetter ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit, die auf eine beeindruckende kirchliche Laufbahn zurückblicken kann und die sich große Verdienste um die Weitergabe des christlichen Glaubens, die Seelsorge und die Ökumene erworben hat“, sagte Oberbürgermeister Thomas Hirsch. „Die Stadt Landau kann stolz auf ihren Ehrenbürger sein und wir freuen uns, ihm mit einem eigenen Platz in seiner Geburtsstadt unsere Wertschätzung ausdrücken zu können.“ Kardinal Wetter betonte in seiner Videobotschaft die tiefe Verbundenheit mit seiner Heimatstadt. „Wie oft bin ich in jungen Jahren über den Platz vor der Marienkirche gegangen. So oft, dass es sich mir tief ins Leben eingeprägt hat“, erklärte Wetter. „Doch nie wäre ich auf die Idee gekommen, dass dieser Platz einmal meinen Namen tragen könnte.“

20 Bäume kommen noch

Bismarckstraße und Platz wurden neu gepflastert und barrierefrei ausgebaut, es wurden 59 Parkplätze angelegt, rund 50 Fahrradbügel und mehrere Bänke aufgestellt. Im Herbst werden noch 20 Bäumen gepflanzt. Neu ist auch die Öffnung des Abschnitts Marienring/Glacisstraße für beide Fahrtrichtungen. Die Kosten des Ausbaus belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro, finanziert über wiederkehrende Beiträge.

Gottesdienst und Platzeinweihung wurden von der Pfarrei Mariä Himmelfahrt live gestreamt und können unter www.youtube.com/c/marienkirchelandau nachgeschaut werden.