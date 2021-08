Warum nur ist der Platz für Camper am La Ola noch immer abgesperrt? Das fragt uns ein Leser, der auch darüber klagt, dass der Platz völlig verwildert sei. In allen Gemeinden um Landau seien die Wohnmobil-Stellplätze wieder geöffnet, nur in der Stadt selbst nicht. Wir haben die Frage an die Stadtverwaltung weitergegeben.

Wie es dort heißt, hätten Unbekannte die Stromversorgungsstation aufgebrochen und derart beschädigt, dass ein vollständiger Austausch der Versorgungsinfrastruktur erforderlich wurde. Die Fundamentarbeiten und die Verlegung von Strom- und Datenleitungen für die neue Versorgungsstation seien bereits abgeschlossen. Zu Verzögerungen komme es nun aber, weil der Hersteller Lieferengpässe für die Versorgungssäule angibt.

Stadtverwaltung und Stadtholding gehen von einer Wiedereröffnung der Wohnmobilstellplätze im Laufe des Septembers aus. Zukünftig werde es möglich sein, die Wohnmobilstellplätze unabhängig von den Betriebszeiten des Bades zu nutzen. Bisher war ein Check-in an der Kasse des Freizeitbades La Ola erforderlich, teilt die Pressestelle der Stadt mit.