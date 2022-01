Gut 60 Urnengräber, die 2017 in einem Urnenfeld in Form von Stelen angelegt wurden, hat die Gemeinde Oberotterbach auf dem kommunalen Friedhof bisher zur Verfügung. Hinzu kommen sollen jetzt anonyme und halb anonyme Urnengräber. So lautet der jüngste Beschluss des Gemeinderates. Rund 30 Urnengräber sollen auf der Fläche, auf der zwei historische Grabsteine stehen, angelegt werden.