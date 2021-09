Für den Norden Landaus – genauer: für das Horst- und das Thomas-Nast-Gebiet – wird ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept aufgestellt. Den gut 118.000 Euro schweren Auftrag dafür hat der Hauptausschuss einstimmig an das Büro Stadtberatung Dr. Sven Fries vergeben, das schon die Voruntersuchungen gemacht hatte. Ziel ist es, die dabei festgestellten Mängel zu beheben. Dazu setzt die Stadt auf Fördermittel des Bundes aus dem Topf „Sozialer Zusammenhalt“. Als Sozialdezernent habe er das nicht geschafft, sagte Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU), der selbst im Horst aufgewachsen ist. Im Mai hatte das Land (im Auftrag des Bundes) Landau in das Förderprogramm aufgenommen. Die Stadt will bauliche und soziale Mängel beseitigen, die „fortschreitende Stigmatisierung und Isolierung des Stadtquartiers Horst“ beenden und das Zusammenleben im Quartier zu stärken. Ziel des auf etliche Jahre angelegten Prozesses wird es sein, die Bewohner einzubinden und sie für die aktive Mitarbeit zu gewinnen. Das Entwicklungskonzept soll auch die mutmaßlichen Kosten ermitteln, die zur Belebung der beiden Viertel benötigt werden. Hirsch hatte bei früherer Gelegenheit von Investitionen in Höhe von knapp 17 Millionen Euro über zehn bis 15 Jahre hinweg gesprochen. Das Fördergebiet ist etwa 163 Hektar groß und es wird von etwa 7900 Menschen bewohnt.