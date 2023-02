Die Kerwe im Jahre 2019 in Münchweiler war ein Höhepunkt im Dorfgeschehen. Zur 800-Jahr-Feier wurde ganz groß im kleinsten Dorf der Verbandsgemeinde Annweiler gefeiert. Corona aber und der Rückgang an hilfskräftigen Bürger ließen das Dorffest einschlafen. Nichts ging mehr. Könnte es nun eine Wiederbelebung geben?

Durch die Auflösung des FC Münchweiler war es eine große Herausforderung, Mitstreiter zu finden. Zumal der Sportverein der einzige Verein in der 250-Seelen-Gemeinde war und fast alle Festivitäten ausgerichtet hatte. Doch nun laufen wieder Vorbereitungen für eine Kerwe. Diese sei für den 23. und 24. Juni 2023 geplant, berichtet Ortsbürgermeister Johannes Peter Carius. „Ich sehe eine positive Entwicklung.“ Die Vorbereitungen seien in vollem Gange. „Ich denke, dass wir es schaffen, eine Kerwe auszurichten, an die man sich gerne zurückerinnert“, so der Ortschef.