Der Plakatwettbewerb „Mein Recht auf Beratung“ des Kinderschutzbundes Landau-SÜW startet. Schüler der fünften und sechsten Klassenstufe können mitmachen. Als Gewinn des Plakatwettbewerbs winkt eine Klassenfahrt. Der Kinderschutzbund stellt die Fragen: Wie schauen Kinder und Jugendliche in die Zukunft? In welchen Situationen wissen sie selbst nicht mehr weiter? Wo holen sie sich dann Hilfe? Diese Themen sollen kreativ und altersgerecht auf Postern umgesetzt werden. Anmeldungen sind telefonisch unter 06341 141414 oder per E-Mail unter geschaeftsstelle@blauer-elefant-landau.de möglich. Einsendeschluss für die Plakate ist der 31. Mai 2024. Hauptpreise sind eine Klassenfahrt in eine Burgjugendherberge, ein Ausflug in den Kletterpark und Schwarzlichtminigolf. Plakatvorstellung und Preisverleihung sind am Landauer Kindertag, 8. Juni, auf der Entenrennen-Bühne in der Bachgasse geplant.