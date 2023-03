Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein als Fassadenschmierer oder Plakatekleber bekanntgewordener Landauer muss in Kürze wieder in Haft. Das Pfälzische Oberlandesgericht (OLG) Zweibrücken hat die Revision gegen ein Urteil des Landgerichts Landau vom April verworfen. Das hat das OLG am Donnerstagnachmittag mitgeteilt.

Der Mann hatte jahrelang Protestplakate im Stadtgebiet auf Fassaden und Schilder geklebt, weil er sich unter anderem von der Arbeitsagentur und dem Pfalzklinikum ungerecht behandelt fühlte. Dabei