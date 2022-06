Der als Plakatekleber oder Fassadenschmierer bekannt gewordene Landauer ist wieder in der Stadt aktiv. Wohl in der Nacht auf Dienstag hat der Mann mehrere Wahlplakate von Bürgermeister Maximilian Ingenthron (SPD) in der Ostbahnstraße beklebt. Der Mann war Mitte Juni aus der Haft entlassen worden, teilt Landaus Oberstaatsanwältin Angelika Möhlig auf Anfrage mit. Wegen weiterer Sachbeschädigungen aus dem August 2021 sei noch ein Verfahren gegen den Mann am Schöffengericht des Landauer Amtsgerichts anhängig. Eine Terminierung sei noch nicht erfolgt, berichtet Möhlig. Die bisher ausgesprochenen Strafen habe der Mann vollständig abgebüßt.

Unterdessen kündigt Ingenthron an, dass diese Sachbeschädigungen „selbstverständlich unverzüglich“ angezeigt würden. „Es ist absolut inakzeptabel, dass sich hier wieder jemand so in Szene zu setzen versucht. Es ist das altbekannte Muster, auf diese Weise öffentlich Aufmerksamkeit erzielen zu wollen.“ Die SPD verfüge kaum über Reserveplakate, „so dass nur wenige ausgetauscht werden können“. Ingenthron befürchte, „dass dies der Auftakt zu einer neuerlichen Serie wird, die dann erheblichen materiellen Schaden auslöst und das Stadtbild wieder verunstaltet. Ich hoffe sehr, dass es Wege und Möglichkeiten gibt, dem Treiben schnell Einhalt zu gebieten“.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06341 2870 zu melden.