Die Kaiserslauterer Bundespolizei hat am Mittwoch gemeinsam mit Koblenzer Bundespolizisten zwei Wohnungen in Landau wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung, Steuerhehlerei sowie Verstöße gegen das Markengesetz durchsucht. Wie die Bundespolizei mitteilt, wurde ein Auto gegen 15.45 Uhr auf der A65 kontrolliert. Drinnen fanden die Beamten neun Stangen Zigaretten und 61 Parfümflakons bekannter Designermarken – Letztere waren Fälschungen. Die 37-jährige Fahrerin sagte gegenüber der Polizei, sie sei Besitzerin der Gegenstände und wolle diese verkaufen. Damit besteht der Verdacht auf gewerbsmäßiges Handeln. In diesem Zuge konnten die Beamten auch ermitteln, dass wohl eine Verwandte der 37-Jährigen beteiligt ist. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wurden die Wohnungen der beiden in Landau von Bundespolizei und Zoll durchsucht. Bei der Durchsuchung wurden weitere Plagiate und eine Luftdruckpistole beschlagnahmt. Die Beamten berichten, die Stimmung sei aufgeheizt gewesen und sie wurden verbal angegangen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.