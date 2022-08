Die Landauer Grünen nehmen für sich in Anspruch, mit ihrem Leerstandsmelder in nur einem halben Jahr mehr ungenutzten Wohnraum gefunden zu haben, als in allen Stadtdörfern durch neue Baugebiete entwickelt werde. Sie wollen diese Leerstände wieder einer Nutzung zuführen, damit Landau trotz steigender Mieten eine freundliche Stadt für alle bleibe, schreibt Stadträtin Jenni Follmann. Die Genossenschaft Gewold (Gemeinsam wohnen in Landau) lädt Interessierte zu einer Auftaktveranstaltung ein. Dabei soll es Informationen zur aktuellen Situation geben, Impulsvorträge von Expertinnen und Raum zur Beteiligung. Es sprechen Winfried Frank (Gewold), Lukas Hartmann (Beigeordneter), Lisa Bensel (Kulturmanagerin und Kuratorin) und Timo Widmaier (Fanclub Kollektives Eigenheim, Reutlingen). Weiterführende Aktionen und die Gründung einer Initiative zur Wiederbelebung von Landaus Leerstand seien geplant. Das Treffen ist am Mittwoch, 7. September, um 20 Uhr im Gewold-Gemeinschaftsraum in der Haardtstraße 5b in Landau.