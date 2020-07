Wer auf dem Rad unterwegs ist, für den ist ein Umweg von zehn Metern kein Problem. Diese Meinung vertritt Heide Stoffel, Vorsitzende der Frauenunion Landau. Sie bezieht sich auf Ausführungen des Grünen-Beigeordneten Lukas Hartmann zum geplanten Kreisel an der Kreuzung Westring/Wallstraße in Landau. Um in den Goethepark zu kommen, müsse sie nicht die Wallstraße nehmen, sondern fahre mit dem Rad vom Obertorplatz in die Xylanderstraße über den Kreisel in die Ravelinstraße und in die Parkstraße. Oder sie komme über die Waffenstraße, Badstraße und A 44 in den Park. „Wenn ich die Unterführung nicht benutzen möchte, fahre ich zehn Meter weiter über den Savoyenpark in den Goethepark“, schreibt Stoffel und betont, sie kenne keinen Radfahrer, der die Unterführung benutzt. Das allerdings hat auch Hartmann deutlich gemacht, die Unterführung ist nicht tief genug, und Auf- und Abgänge sind viel zu steil, als dass Räder oder Kinderwagen mühelos getragen werden könnten. Stoffel erinnert daran, dass schon zu Zeiten von Ex-Oberbürgermeister Christof Wolff die Rede davon gewesen sei, die Unterführung für Fußgänger besser auszustatten.