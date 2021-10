Schon vor einigen Wochen hat die Landauer Stadtverwaltung corona-konforme Fest angekündigt – nun steht der Plan für das Fest des Federweißen. Vom 14. bis 17. Oktober wird es einen herbstlichen Verkaufsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag auf dem Rathausplatz mit Neuem Wein geben. Es soll einen Wein-Ausschank, Imbissbuden und Süßwaren geben, teilt die Stadt mit. Das Büro für Tourismus verkauft Neuen Wein und Zwiebelkuchen. Dazu kommen Stände mit Kleidung, Schmuck und weiteren Gütern. Die Fahr- und Spielgeschäfte auf dem Platz bleiben derweil aufgebaut: das Karussell „Hollywood Star“, das Kinderkarussell und das Entenangeln. Alle Speisen und Getränke werden to go wie auch für den Verzehr vor Ort angeboten. Wer auf dem Rathausplatz verweilen möchte, kann dies in einem abgegrenzten Bereich mit Kontakterfassung und „2G+“-Regel. Der Markt wird laut Stadt an allen Tagen von 11 bis 20 Uhr geöffnet sein. Am Sonntag dürfen die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr öffnen. „Wir sind froh, dass wir den Menschen jetzt wieder ein tolles und vor allem sicheres Angebot machen können“, sagen Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Tourismusdezernent Alexander Grassmann.