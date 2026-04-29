Der Handball führte ihn zum Journalismus. Dort lernte er auch andere Sportarten schätzen. Am 30. April ist Thomas Cattarius’ letzter Arbeitstag als Südpfalz-Sportredakteur.

Redakteure nehmen oft Umwege zu ihrer Berufung. Das war auch bei Lokalsportredakteur Thomas Cattarius der Fall. So erzählt der 66-Jährige noch heute schmunzelnd, dass er in jungen Jahren für einige Monate als Grobreiniger im Gebäude des Burda-Verlags in München gearbeitet hat. „Das war ein toller Job“, sagt er lachend.

Dass er zwei Studien nicht zum Ende gebracht hat, erklärt er mit dem amüsierten Hinweis: „Mir sind immer die Mädels dazwischengekommen.“ Stattdessen fand er nach und nach zum Journalismus, über den er heute sagt: „Es war das Beste, was mir passieren konnte. Ich hätte mit der Vorgeschichte ja auch unter die Räder kommen können.“

Ein ehemaliger Spitzbube

Wegbereiter war der Handball. In Kandel in eine handballbegeisterte Familie hineingeboren, fand er in Albersweiler zum Sport, spielte in der Jugend Pfalzauswahl. Doch mit dem Wechsel zu den Erwachsenen erledigte sich die Leidenschaft. Denn der Trainer stellte den Rückraumspieler auf Rechtsaußen. „Und das als Rechtshänder“, ist er heute noch konsterniert.

Er spielte zwar noch eine Weile, doch die Emotion von zuvor waren raus. „Ich war vorher schon ein ziemlicher Spitzbube, habe mir einiges geleistet“, erzählt er mit einem Lachen: „Mein Vater war Präsident des Handballverbands. Da hatte ich zum Teil Narrenfreiheit.“ Als die Spielerkarriere nicht weiterging wie erhofft, wurde er stetig braver – und distanzierter.

Vom Pressewart zum Pressemann

Stattdessen schlug er eine kurze Funktionärskarriere ein und arbeitete an seiner journalistischen Laufbahn. Er absolvierte Praktika bei der RHEINPFALZ, wurde im Ehrenamt Pressewart; zunächst ab 1986 für den Handballkreis, von 1990 bis 2021 für den gesamten Handballverband Pfalz.

Ebenfalls 1990 übernahm er für die Südpfalzausgaben der RHEINPFALZ die Sportberichterstattung. Und er versorgte den überregionalen Sportteil mit Handballberichten, bei denen ihm seine Kompetenz und seine Kontakte aus der eigenen Laufbahn zugute kamen.

Der Bodenständige liebt den bodenständigen Sport

Aber Cattarius will nicht auf den Handball reduziert werden: „Ich habe mit Handball angefangen, aber ich habe den gesamten Amateursport lieben gelernt.“ Wichtig in einem Zuständigkeitsgebiet mit der Vielfalt wie in der Südpfalz. Einmal besuchte er für die RHEINPFALZ ein Spiel der Fußball-Bundesliga. Danach hatte er davon die Nase voll. „Das war nicht meine Welt“, sagt er. Zu abgehoben.

Seine Amateursportler in der Südpfalz waren ihm, dem Bodenständigen, der nie das Scheinwerferlicht suchte, viel lieber. Und ihnen widmete er seine gesamte Zeit. Kaum ein Tag, an dem er nicht in Halle oder auf Sportplätzen stand und Interviews führte. „Ich war immer gerne bei den Leuten, weil Sportler eh’ sympathische Menschen sind“, betont Cattarius.

Und was steht nach solch einem ausgefüllten Berufsalltag an, wenn es in die Rente geht? Thomas Cattarius zögert einen Moment. Aus Reisen macht er sich nichts. Für Hobbys ließen ihm Job und Sportleidenschaft keine Zeit, allenfalls für das Durchstöbern des Internets. „Vielleicht lese ich nach Jahren wieder ein Buch“, sagt er. Vermutlich wird es eine Sportlerbiografie werden.

Nachfolger: Tobias Törkott

Der Nachfolger ist bereits seit Anfang April in Landau: Tobias Törkott übernimmt ab dem 1. Mai den Lokalsport in der Südpfalz. Der 36-jährige Kurpfälzer – verheiratet, zwei Kinder – ist längst in der Südpfalz fest verwurzelt, lebt in Herxheim. Schon während seines Studiums der Sozialwissenschaften in Landau arbeitete er als freier Mitarbeiter der RHEINPFALZ. Er volontierte beim „Mannheimer Morgen“, arbeitete unter anderem für die „Rhein-Neckar-Zeitung“ und die „Badischen Neuesten Nachrichten“. Seit November 2024 war er Mitglied der RHEINPFALZ-Onlineredaktion.