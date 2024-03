Keine guten Nachrichten für all diejenigen, die sich Essen nach Hause liefern lassen möchten – und vor allem für die Betreiber von „Onkel Memed’s Pizza Grill“ in Landau. Am frühen Freitagmorgen ist nämlich ein Lieferfahrzeug des Restaurants am Alfred-Nobel-Platz gestohlen worden. Der weiße Mitsubishi Space Star stand zwischen 2 Uhr und 10 Uhr in der Marie-Curie-Straße, wie die Polizei berichtet. Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, soll sich bei der Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de melden.