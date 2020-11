Pinselohrschwein-Eber Salam ist bereits am Montag, 16. November, im Landauer Zoo verstorben. Das teilt der Zoo mit. Die Todesursache: Darmverschlingung. Das habe die Obduktion im Chemischen und Veterinär-Untersuchungsamt in Karlsruhe ergeben. Salam war im März 2011 aus dem Bioparc im spanischen Valencia nach Landau gekommen und hat als Zuchteber 18 überlebensfähige Jungtiere gezeugt. Der Zoo will sich bemühen, schnell einen Ersatz für Salam zu bekommen. „Er war ein besonders umgänglicher Eber, sowohl zu seinem Weibchen und dem Nachwuchs als auch zu den Menschen, die sich all die Jahre liebevoll um ihn gekümmert haben“, heißt es in der Mitteilung.