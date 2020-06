Pinguine geraten immer wieder als Beifang in Schleppnetze von Fischern. Um dies zu verhindern, wollen Meeresforscher der Uni Kiel um Boris Culik ein akustisches Warngerät entwickeln

Mit dem Warngerät sollen die Vögel in ihrem natürlichen Lebensraum davon abgehalten werden, in die Netze zu geraten. Im Landauer Zoo wird seit dieser Woche getestet, ob und wie Pinguine auf akustische Signale unter Wasser reagieren, teilt die Stadtverwaltung mit. Das Projekt wurde initiiert von der Artenschutzorganisation „Sphenisco – Schutz des Humboldt-Pinguins“, die ihren Sitz in Landau hat. Drei Bachelor-Studierende der Arbeitsgruppe von Martin Entling im Fachbereich Natur- und Umweltwissenschaften an der Uni Landau unterstützen die Forschungsarbeit.