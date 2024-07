Der Verein „Wir für Godramstein“ muss das geplante Queichtalpicknick am Sonntag, 7. Juli, absagen. Die Wiese an der Queich sei durch den vielen Regen aufgeweicht und habe deshalb noch nicht gemäht werden können. Bis Sonntag werde es nicht mehr möglich sein, das zu ändern, zumal es in den kommenden Tage noch weiter regen soll.