Als ob ein Autodiebstahl nicht schon schlimm genug ist, setzten unbekannte Täter auch noch einen Einbruch oben drauf. Wie die Polizei berichtet, stahlen die Täter in der vermutlich in der Nacht auf Montag aus einer Lagerhalle des Steinbruchs in Albersweiler einen weißen Ford Ranger und die Kennzeichen KH-SW 240 und KH-SW 20. Am Montag gegen 2.30 Uhr nutzen die Täter den gestohlenen Pick-Up, um einen Einbruch in die Shell-Tankstelle in Annweiler zu begehen. Sie verschafften sich Zutritt zu dem Verkaufsraum, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Nach Auslösen der Alarmanlage ergriffen sie jedoch die Flucht mit dem Ranger. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen waren mindestens drei Personen an der Tat beteiligt. Hinweise erbittet die Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.