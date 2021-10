Die PHS Group hat mit den Bauarbeiten zum neuen Firmensitz im Landauer Gewerbegebiet begonnen. „Die Möglichkeit, die bisherigen drei Standorte in einem modernen und ökologisch ausgerichteten Gebäude zu vereinen, wird unser Unternehmen weiter voranbringen“, sagt Inhaber und Geschäftsführer Peter Hüftlein-Seeger laut einer Mitteilung der Stadt. Die bisher als Fortuna Medien GmbH firmierende PHS Group bietet ihre Dienste im Bereich Werbung an und ist nach eigenen Angaben mit mehr als 1000 Mitarbeitern in mehr als 50 Niederlassungen in Deutschland und Europa vertreten. Im Hauptverwaltungssitz arbeiten rund 150 Beschäftige. Der vierstöckige Neubau mit Staffelgeschoss und begrüntem Dach soll im Sommer 2022 fertiggestellt sein. Der bisherige Firmensitz ist in Neustadt.