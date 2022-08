Petra Frank hatte sich im Juli an die RHEINPFALZ gewandt, weil sie verzweifelt nach einem Platz für ihren Pflegesohn sucht, der eine Intensivbetreuung braucht. 14 Jahre war sie Pflegemutter von Felix, den sie als Säugling aufgenommen hat. Schwersten Herzens hat sie ihn abgegeben, weil eine familiäre Betreuung aufgrund verschiedenster Erkrankungen nicht mehr möglich war. Felix ist heute 19 Jahre alt und lebt seit fünf Jahren im Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus in Herxheim im dortigen Heim, ging bis zu den Ferien in die angeschlossene Schule und wird intensiv betreut. Aber dort kann er nicht bleiben, denn die Schulzeit ist für ihn zu Ende, er muss das Heim verlassen. Er braucht einen der wenigen Plätze, an denen diese jungen Erwachsenen 24 Stunden betreut werden. „Am 8. August, als der Artikel ,Die Vergessenen’ in der RHEINPFALZ erschienen ist, hat ein Herr angerufen“, erzählt sie. Er habe auf den Anrufbeantworter gesprochen, seinen Namen habe sie nicht verstehen können, aber er habe von einem Platz für Felix gesprochen, den er anbieten wolle. Der Herr müsse also den Artikel gelesen und sofort reagiert haben, schließt sie daraus. Es ist ihr unangenehm und sie ärgert sich über sich selbst, aber in der Aufregung und Freude über die Nachricht hat sie diese versehentlich gelöscht. Eigentlich wollte sie zurückrufen. Daher bittet sie den Anrufer, sich noch mal bei ihr zu melden unter Telefon 06343 4025.