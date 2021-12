Mit einem Brief an Gesundheitsminister Clemens Hoch und Impfkoordinator Daniel Stich haben Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch und die Landräte Fritz Brechtel (Germersheim) und Dietmar Seefeldt (SÜW) gefordert, dass Pflegedienste beim Boostern helfen dürfen. Sie haben auf die Probleme von pflegebedürftigen, in der Mobilität eingeschränkten Menschen hingewiesen, eine Booster-Impfung zu bekommen. Einen solchen Fall eines 85-Jährigen hatte die RHEINPFALZ am Vortag geschildert. Dieser Personenkreis sei wegen seiner körperlichen Verfassung dringend auf die dritte Impfung angewiesen, doch Hausärzte seien bereits stark in ihren Praxen gefordert und mobile Impfteams kümmerten sich ausschließlich um Alten- und Pflegeheime, schreiben die drei Verwaltungschefs. In der Südpfalz würden etwa 75 Prozent der Pflegebedürftigen zu Hause versorgt. Daher wäre es sinnvoll, die ambulanten Pflegedienste beim Impfen einzubinden, deren examinierte Pflegekräfte auch andere Injektionen geben dürften. Wegen des großen Impfdrucks sollten alle zur Verfügung stehenden Ressourcen für die Impfungen aktiviert und die niedergelassenen Ärzte entlastet werden. Die Pflegedienste hätten in hohem Maße das Vertrauen der Patienten und stünden in engem Kontakt zur Ärzteschaft.