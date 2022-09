Mit ab und an mal Rasenmähen durch Studenten ist es nicht getan. Der Landauer Hauptausschuss hat Pflegearbeiten auf dem Hauptfriedhof an ein Neustadter Garten- und Landschaftsbauunternehmen vergeben, das sich schon seit 2013 um den Hauptfriedhof kümmert. Das bekommt für die nächsten vier Jahre 696.000 Euro für die Grünflächenpflege, die Grabpflege, die Wegpflege und den Winterdienst. Ursprünglich hatte diese Arbeiten der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) ausgeführt, sich dann aber aus diesem Tätigkeitsbereich zurückgezogen. Für die anfallenden Arbeiten gibt es Pflegepläne, die die Friedhofsverwaltung zusammen mit einem Ingenieurbüro erstellt hat. Das Angebot des beauftragten Unternehmens lag um fast sechs Prozent über der Kalkulation des Ingenieurbüros. 2013 fallen rund 208.000 Euro Kosten an, weil dann ein Baumgrabfeld angelegt werden soll. In den Folgejahren sind es jeweils rund 162.000 Euro.