Beim Wettbewerb „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe 2022“ des Wirtschaftsmagazins Focus Money belegt die Nardini-Pflegeschule in Landau den 4. Platz im Bereich Bildungsdienstleister. Das teilt Schulleiterin Monika Vogler mit. Die Auszeichnung soll Unternehmen belohnen, die durch eine „attraktive und starke duale Ausbildung“ dazu beitragen, den Fachkräftebedarf zu sichern, heißt es in einem Begleitschreiben zur Auszeichnung. Für die Bewertung der deutschen Ausbildungslandschaft seien Informationen zu insgesamt 20.000 Betrieben in Betracht gezogen worden. Diese konnten von November 2020 bis Oktober 2021 vorgeschlagen werden und wurden anschließend von Partnerinstituten des herausgebenden Magazins genauer unter die Lupe genommen, heißt es weiter. Die Leitung der Nardini-Pflegeschule freut sich über das Ergebnis: Unter den besten fünf gelandet zu sein, mache sie „sehr stolz“, wie Vogler betont.