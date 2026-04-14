In Offenbach findet am Sonntag, dem 19. April eine Pflanzentauschbörse statt. Von 14 bis 17 Uhr können auf dem Marktplatz Pflanzen getauscht, nur abgegeben oder welche mitgebracht werden, so die Organisatorin. Ein „Pflanzendoktor“, Hartmut Pauli, ist ebenfalls angekündigt. Er schaut sich kranken Pflanzenteile an. Wer einen Tisch braucht, muss ihn selbst mitbringen. Kaffee und Kuchen werden von zwei Kita-Fördervereinen serviert.

Info

Fragen können an Antonia Paul gerichtet werden, Telefon 06348 615496.