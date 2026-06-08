Ein Brand in einer Schrebergartenanlage in Albersweiler hat am Samstagnachmittag einen Sachschaden verursacht.

Nach Angaben der Polizei geriet gegen 14.30 Uhr ein abgestellter landwirtschaftlicher Anhänger in der Anlage im Bereich Laibach in Brand. Anwohner beziehungsweise Personen auf einem benachbarten Grundstück bemerkten das Feuer und konnten es noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte löschen.

Durch die Hitzeentwicklung wurde auch ein in der Nähe abgestellter Pferdeanhänger beschädigt. Die Ursache des Brandes ist bislang unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei in Annweiler bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu Personen auf dem Grundstück machen können, um Hinweise.