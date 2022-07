Die Fraktion Pfeffer & Salz fordert, Gewerbetreibenden auch die Möglichkeit einzuräumen, Grundstücke per Erbbaurecht zu erwerben. So soll den Interessenten für eine Gewerbeansiedlung in Landau die Möglichkeit gegeben werden, Kosten für den Grunderwerb zu sparen, argumentiert P&S-Fraktionsvorsitzende Gertraud Migl. Das gebe auch kleineren Unternehmen die Möglichkeit, sich in der Südpfalzmetropole niederzulassen. Weiterhin werde so die „endliche Ressource Boden“ geschont und die Stadt habe mehr Flexibilität bei der Vergabe der Grundstücke. Der Stadtrat soll in seiner kommenden Sitzung über den Vorschlag entscheiden.

Erbbaurecht bedeutet, dass jemand das Recht hat, auf einem fremden Grundstück Immobilien zu besitzen oder zu errichten.