Als „Überschreitung der üblichen Informationspflicht zur Corona-Situation“ wertet die Pfeffer&Salz-Fraktion im Landauer Stadtrat Anzeigen, die die Stadtverwaltung in der RHEINPFALZ und anderen Printmedien in der Südpfalz geschaltet hatte. Diese Veröffentlichungen hatte der SPD-Fraktionsvorsitzende und künftige Landtagsabgeordnete Florian Maier kritisch hinterfragt. Die Fraktionsvorsitzende von Pfeffer&Salz, Gertraud Migl, argumentiert, Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) könne sich in Presseerklärungen und Interviews äußern und sei nicht auf Anzeigen angewiesen, die vom Steuerzahler bezahlt werden müssen. Hirsch „nutzt seine Stellung als OB für Eigenwerbung aus, indem er immer sein Porträt mit in die Anzeige setzt“, kritisiert Migl. Der Inhalt der Anzeigen suggeriere, dass hauptsächlich Hirsch in der Corona-Bekämpfung aktiv sei. Die Fraktion erkenne an, dass der Oberbürgermeister als Verwaltungschef jetzt schon über Monate im besonderen Einsatz sei. Das entbinde ihn aber nicht von der Pflicht, mit öffentlichen Mitteln sparsam umzugehen. Daher müsse er künftige Publikationen sorgfältig prüfen. „Etwas mehr Selbstkritik wäre einer gedeihlichen Zusammenarbeit im Rat mit den Fraktionen sicher förderlich“, meint Migl.