Weil er vermutlich die Faxen dicke hatte, ist ein Pfau in Birkweiler kurzerhand getürmt und durchs Wohngebiet gelaufen. Zeugen verständigten die Polizei. Wem das Tier gehört, war zunächst nicht bekannt. Einem Anwohner gelang es jedoch, den Vogel in seiner Garage einzufangen. Ein Winzer schließlich gab den entscheidenden Hinweis auf den Tierhalter. Der Mann zeigte Verständnis und meinte, dass der Vogelmann vermutlich wegen Unstimmigkeiten mit seinen beiden Hennen das Weite gesucht habe in der Hoffnung, eine neue Braut zu finden.