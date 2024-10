Seit dem 1. Oktober ist Susanne Fritsch die neue Pfarrerin für Mörzheim im Protestantischen Gemeinschaftspfarramt An Queich und Weinstraße. Im Festgottesdienst am vergangenen Sonntag wurde sie von Dekan Volker Janke eingeführt.

Ihr Seelsorgebezirk umfasst die Kirchengemeinden Mörzheim, Ilbesheim, Leinsweiler und Wollmesheim. Für die Gemeinden endet eine dreijährige Vakanzzeit, in der sich nach Angaben des Dekanats die Ehrenamtlichen vor Ort überaus stark engagiert hätten, um das Gemeindeleben zu gestalten.

Susanne Fritsch ist in St. Ingbert im Saarland in einem deutsch-amerikanischen Elternhaus aufgewachsen, war als Vikarin in Weingarten/Pfalz und hat sich mit ihrem Mann Friedemann Fritsch eine Pfarrstelle in Gundersweiler im Donnersbergkreis geteilt. Danach waren sie 14 Jahre in St. Georgen im Schwarzwald an der Lorenzkirche tätig, einer Gemeinde mit vielfältiger Arbeit von klassischen Kantoreikonzerten bis zu modernen Gottesdiensten mit Band, von Arbeit mit Geflüchteten bis Literaturcafés. Die vergangenen fünf Jahre hat Fritsch als Pfarrerin im Kirchenbezirk Sulz am Neckar verbracht. Nun freut sie sich in ihrer neuen Pfarrstelle besonders auf die schöne Landschaft mit Weinbergen und Burgen, den Wein und das Obst sowie die freundlichen Menschen. „Ich habe schon gemerkt, dass es in den vier Gemeinden Ilbesheim, Leinsweiler mit Eschbach, Mörzheim und Wollmesheim etliche engagierte Männer und Frauen gibt. Das begeistert mich. Denn wir sind

Gemeinde, und jede und jeder hat Gaben, die sie einbringen können“, so Fritsch.