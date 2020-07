Der Landauer Hungermarsch „Wandern für die anderen“ an Christi Himmelfahrt musste coronabedingt ausfallen, aber Pfarrer Klaus Armbrust hofft dennoch auf ein ähnlich gutes Ergebnis wie 2019: auf rund 160.000 Euro Spenden.

Pfarrer Klaus Armbrust, der zusammen mit Gemeindereferentin Annel Jung den 30-Kilometer-Marsch für Partnerprojekte in Afrika organisiert, ist dankbar für den Einsatz der mehr als 1000 Freunde der Veranstaltung, von denen viele ihre Unterstützer um Spenden gebeten hätten. Das Geld werde dringend gebraucht, sagte Armbrust bei der Sommer-Pressekonferenz von Oberbürgermeister Thomas Hirsch. Der hatte darum gebeten, die Menschen nicht zu vergessen, denen es wirklich schlecht gehe.

Corona sei in Afrika eine noch viel größere Herausforderung, sagte Armbrust: Mit den Erträgen des Landauer Hungermarschs seien drei Krankenhäuser in Kenia und Tansania aufgebaut und unterstützt worden, aber die Infrastruktur sei völlig anders, es gebe kaum Intensivstationen und Beatmungsgeräte, und es fehle sogar an Schutzkleidung und Masken. Daher habe die kenianische Projektpartnerin Schwester Genovefa um Hilfe gebeten, da sie ansonsten bei einer Corona-Infektion das gesamte Krankenhaus schließen müsse. Sie habe Geld für den Kauf eines Zelts bekommen, in dem Covid-Patienten betreut werden können, ohne das reguläre Krankenhaus lahmzulegen. Auch ein Schnittmuster für Mund-Nasen-Masken ist von Landau nach Voi in Kenia gegangen, und die Maskenproduktion sei sofort angelaufen, berichtete Armbrust.

Hart von der Pandemie getroffen wurde auch die Insel Sansibar vor der Ostküste Afrikas. Projektpartner Bischof Augustin , der gerade dabei ist, mit Unterstützung aus der Südpfalz ein Zentrum zur Versorgung von Aids-Kranken aufzubauen, habe geschildert, dass 80 Prozent der Bevölkerung von Sansibar vom Tourismus abhängig seien und nun wegen des Ausbleibens von Reisenden Hunger leiden müssten.

Spendengelder von Wandern für die Andern sind bereits in Projekte in Kenia, Tansania, Sansibar, das rheinland-pfälzische Partnerland Ruanda und Kongo geflossen, beispielsweise in Schulen, Brunnen, Kranken- und Waisenhäuser und die Hilfe für Aids-Opfer.

Nach Angaben von Armbrust sind Hungermarsch-Spenden dank der langjährigen Projektpartner vor Ort in guten Händen, und die Verwaltungskosten seien mit unter einem Prozent – im Wesentlichen für Bittbriefe – marginal.

