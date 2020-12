Thorsten Grasse, seit rund sieben Jahren protestantischer Pfarrer in Wilgartswiesen, verlässt die Gemeinde und wird zum 1. März 2021 neuer Pfarrer in Lambsborn im Kreis Kaiserslautern. Der 36-jährige Grasse, der für rund 2000 Protestanten in Wilgartswiesen und Hermersbergerhof, Spirkelbach, Hauenstein, Rinnthal und Hofstätten zuständig ist, kehrt der Gemeinde aus familiären Gründen den Rücken zu.

„Meine Frau ist vor zweieinhalb Jahren erkrankt. Da habe ich eine Stelle gesucht, die besser zum familiären Rahmen passt“, sagt der Vater von vier Kindern im Alter von drei bis zehn Jahren im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Grasse wird Ende Januar nach Lambsborn umziehen, ab Februar besuchen seine Kinder Kindergärten und Schulen in der neuen Heimat der Familie, wo er als Seelsorger für rund 1100 Protestanten in den Orten Lambsborn und Bechhofen (Landkreis Südwestpfalz) zuständig sein wird.