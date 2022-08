Pfarrer Franz Krob ist am 5. August im Alter von 93 Jahren verstorben. Wie das Bistum Speyer mitteilt, war Krob 1960 zum Priester geweiht worden. Er wirkte als Kaplan in Herxheim, als Leiter der Arbeiterbildungsstätte in Jockgrim, als Arbeiter- und Betriebsseelsorger für den Raum Südpfalz sowie als Bezirkspräses des Katholischen Arbeiterbunds. Krob ist im Januar 2003 in den Ruhestand gegangen. Das Requiem wird am Mittwoch, 17. August, 14 Uhr, in der katholischen Kirche in Burrweiler gefeiert. Die Beisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt im engeren Familien- und Freundeskreis statt, teilt das Bistum weiter mit.