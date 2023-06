Die katholische Gemeinde Mariä Himmelfahrt feiert das Requiem (also den Sterbegottesdienst) für den am Freitag verstorbenen Pfarrer Klaus Armbrust am Freitag, 16. Juni, um 14 Uhr in der Landauer Marienkirche. Das teilt Dekan Axel Brecht mit. Anschließend ist die Beisetzung auf dem Landauer Hauptfriedhof. Der Träger des Ehrenzeichens in Gold des Deutschen Caritasverbandes Klaus Armbrust hat sich seit Jahren gesellschaftlich engagiert – nicht nur für die Menschen in Afrika als Vorsitzender des Landauer Hungermarschvereins.