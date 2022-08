Wie läuft es nach der Eheschließung? Ging es gut gemeinsam weiter? Bereichern Kinder den Alltag? Um das zu erfahren – und zum Austausch mit den Ehepaaren lädt Dekan Axel Brecht die Eheleute, die in den letzten zehn Jahren in seiner Pfarrei Mariä Himmelfahrt den Bund der Ehe geschlossen haben, zu einem „TÜV-Termin“ ein. Damit es keine allzu trockene Übung wird, wird die Begegnung mit anderen Ehepaaren und Brechts Team am Sonntag, 4. September, ab 17 Uhr am Steinbackofen im Pfarrgarten der Marienkirche stattfinden. Die Ehepaare werden gebeten, das Lieblings-Hochzeits- oder Familienfoto, ein kleines Symbol des gemeinsamen Weges, einige gute Erinnerungen sowie Appetit mitzubringen.