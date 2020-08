Mit einem Pilotprojekt über fünf Jahre betritt die katholische Pfarrei Mariä Himmelfahrt Landau Neuland. Wie Dekan Axel Brecht mitteilt, wird sich die Sozial-Pädagogin Susanne Poerschke als Sozialreferentin unter anderem um Sozialraum-Analyse der Pfarrei kümmern, die Vernetzung der unterschiedlichen Akteure in diesem Bereich sowie die Gewinnung, Qualifizierung und Begleitung von ehrenamtlich Engagierten. Poerschke ist über zwei Jahrzehnten in der kirchlichen Jugendarbeit tätig und war seit 2012 in der Katholischen Jugendzentrale Landau.

Außerdem tritt Kaplan Dominik Schindler die Nachfolge von Christoph Herr an, der nach Herxheim wechselt. Schindler wurde 1986 im saarländischen Homburg geboren und hat ein Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien in den Fächern Katholische Theologie und Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft mit Erziehungswissenschaften. Es folgte ein Theologiestudium in München. Seit 2017 wirkte er in Kaiserslautern in der Pfarrei Hl. Martin. Seine Steckenpferde sind Kirchengeschichte und Kirchenmusik. Schindler wird an der Maria-Ward-Schule und der Michael-Ende-Grundschule in Queichheim Religion unterrichten.

Einlasstickets anfordern

Aus Anlass des Patroziniums der Pfarrei ist am kommenden Sonntag, 16. August, um 10.30 Uhr ein Festgottesdienst in der Marienkirche. Wer den Gottesdienst vor Ort mitfeiern möchte, benötigt ein Einlassticket, das im Pfarrbüro unter Telefon 06341 968980 oder online auf www.kirchelandau.de/tickets erhältlich ist. Der Gottesdienst wird live auf dem Youtube-Kanal der Pfarrei übertragen: YouTube.com/c/marienkirchelandau.